مقتل ضابط وجرح 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن ضابطا قتل وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة من طراز رينجر في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية أن ضابطا في الجيش الأفغاني قتل وأصيب ثلاثة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

انفجار در کابل؛ یک پولیس جان باخت و سه تن دیگر زخمی شدندhttps://t.co/BgC9Jrk4HZ pic.twitter.com/JHTsFGjcP1 — TOLOnews (@TOLOnews) February 3, 2021

وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل القتلى والجرحى إلى المشفى القريب ولم تعلن أي من المجموعات مسؤوليتها عن الحادث الأمني.

وتجري في أفغانستان مواجهة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الراديكالية. وانطلقت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في 12 أيلول/سبتمبر 2020، في العاصمة القطرية الدوحة.