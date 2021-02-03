إيران تنشر للمرة الأولى فيديو إطلاق "الصاروخ الأقوى"

نشرت إيران، مساء أمس الثلاثاء، فيديو اختبار محرك الصاروخ الذي قالت وزارة الدفاع إنه "الأقوى" ويعمل بالوقود الصلب، وقادر على حمل أقمار صناعية حتى وزن 220 كيلوغراما، ولارتفاع يصل إلى 500 كيلومتر.

وأظهرت لقطات فيديو باستخدام عدة كاميرات وبثها التلفزيون الحكومي الإيراني لحظة إطلاق "الصاروخ الأقوى"، لكن التقرير لم يذكر مكان وموعد إطلاق القمر الصناعي.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن "الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "زول جانه"، يمكنه حمل أقمار صناعية يصل وزنها إلى 220 كيلوغرامًا إلى مدار 500 كيلومتر فوق الأرض، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إيران وضع قمر صناعي في المدار بنجاح.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت، يوم الاثنين الماضي، إجراء تجربة ناجحة على صاروخ يعمل بالوقود الصلب، وقادر على حمل أقمار صناعية حتى وزن 220 كيلوغراما، ولارتفاع يصل إلى 500 كيلومتر.

وقال المتحدث باسم القوة الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية، مهندس حسيني، للقناة الرابعة بالتلفزيون الإيراني الرسمي: "أجرينا تجربة ناجحة على صاروخ سميناه ذو الجناح يعمل بالوقود الصلب وقادر على حمل أقمار صناعية".