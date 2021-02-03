وزير الاتصالات الإيراني: إيران ستصبح ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال الفضاء

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن إيران ستصبح في غضون أعوام مقبلة عدة ضمن الدول الخمس الأولى عالميّا في مجال الفضاء، والهدف ليس بعيدا عن التصور إطلاقا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات الوزير جهرمي خلال مراسم يوم التكنولوجيا الفضائية التي دعا خلالها إلى "عدم النظر إلى الإطلاقات غير الناجحة، إذ أننا نعالج النواقص مع كل عمليّة إطلاق غير ناجحة، وإن كان الإطلاق ناجحًا فإننا نكون قد حقّقنا تقدمًا".

وأضاف جهرمي، قائلا: "إننا على ثقة بأن النجاح قريب في ظل الخطط المرسومة، وسيكون مستقبل البلاد في مجال الفضاء وضاء جدا".

وذكر الوزير الإيراني أنه "تم، الاثنين، اختبار جيل جديد من ​الصواريخ​ الحاملة للأقمار الصناعية وهو "ذو الجناح" الذي سيدخل عملية الإطلاق بنفقات أقل، وبإمكانه حمل وزن أكثر من قمر صناعي واحد".

ونشرت إيران، مساء أمس الثلاثاء، فيديو اختبار محرك الصاروخ الذي قالت وزارة الدفاع إنه "الأقوى" ويعمل بالوقود الصلب، وقادر على حمل أقمار صناعية حتى وزن 220 كيلوغراما، ولارتفاع يصل إلى 500 كيلومتر.