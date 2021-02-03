الرئيس الإيراني: لا تغيير في بنود الاتفاق النووي ولن يشمل أطرافا أخرى

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم تغيير أي بند أو فقرة في الاتفاق النووي"، معربا عن رفضه لانضمام أي عضو جديد للاتفاق.

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة، إنه "لن تتغير أي فقرة أو بند في الاتفاق النووي، ولن يصبح 6+1 ولا 3+1 ولا أحد يستطيع أن يغير أي شيء فيه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "المسؤولين الأمريكيين الحاليين يعلمون جيدا أن الاتفاق النووي هو فائدة لأمن العالم"، مؤكدًا أن "على الأمريكيين أن يعودوا إلى المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي". وتابع: "بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ستعود إيران لتنفيذ التزاماتها".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا إلى ضم شركاء جدد في المنطقة إلى الاتفاق النووي مع إيران، من ضمنهم السعودية. وقال ماكرون: "يجب التوصل إقليميا إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمها إلى أي اتفاق مع إيران". وأضاف: "يجب عدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية".

فيما ردت طهران، بشكل حازم، على دعوات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إشراك قوى إقليمية في الاتفاق النووي مع إيران، معتبرة أن الاتفاق غير قابل للتفاوض. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تجنب "المواقف غير الموزونة والمتسرعة".