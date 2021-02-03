الرئيس الأوكراني مهدد بالعزل بسبب قرار مفاجئ

أعلن النائب الأوكراني، فاديم رابينوفيتش، المنتمي إلى حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، أن الحزب سيبدأ إجراءات عزل ضد الرئيس فلاديمير زيلينسكي بعد قرار إغلاق عدد من القنوات التلفزيونية الأوكرانية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات النائب الأوكراني رابينوفيتش الذي قال: "لقد أصاب قرار الرئيس الأوكراني قلب الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد، حيث أصبح وجود أوكرانيا الديمقراطية المستقلة تحت التهديد. في المستقبل القريب، سنعقد مؤتمرًا طارئًا للحزب والذي سنبدأ بعده بإجراءات عزل ضد الرئيس زيلينسكي الذي سخر من الناخبين والبلاد".

وفي السياق سابق، قام الرئيس الأوكراني زيلينسكي يإصدرا قرار مجلس الأمن القومي والدفاع يفرض عقوبات لمدة خمس سنوات على قنوات التلفزيونية معارضة لنظام الحكم والرئيس.

وتتضمن قائمة القيود التي تنطبق على القنوات التلفزيونية حظر الأصول، وتقييد عمليات التداول، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء أو تعليق التراخيص وغيرها.

كما يحظرعلى الشركات التلفزيونية استخدام تردادت الراديو في أوكرانيا وإعادة بث البرامج التلفزيونية.