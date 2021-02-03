صحيفة: قائد الجيش في ميانمار يتحدث في أول اجتماع لحكومة الانقلاب

قال زعيم ميانمار الجديد، الجنرال مين أونغ هلاينغ، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها"، بعد انقلاب الاثنين الماضي تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي.

وأكد هلاينغ، في أول اجتماع لحكومته الجديدة في العاصمة، أن "الحكومة ستعطي الأولوية أيضا للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ومع ملف الاقتصاد، وذلك حسب صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية.

كان جيش ميانمار أعلن، يوم الاثنين الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار في وقت سابق، عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر أمس.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.