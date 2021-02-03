الصين تقدم 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى كوفاكس

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، بأن الصين قررت تقديم نحو 10 ملايين جرعة من اللقاحات المنتجة لديها ضد فيروس كورونا إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي قال خلاله إن "الصين قررت تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى كوفاكس، لتلبية الحاجة الماسة للدول النامية، بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية".

يذكر أن "كوفاكس" مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم لقاحات أرخص يمكن تقديمها من خلال كوفاكس، بعد أن أقرت استخدام لقاح فايزر- بيونتيك في حالات الطوارئ.

وتأمل في أن تبدأ التطعيمات في كل دول العالم بحلول أوائل أبريل/ نيسان وتطعيم الأكثر عُرضة للخطر بحلول منتصف العام.