الداخلية التركية تعتقل مسؤول شؤون التعليم في "داعش" بعملية أمنية في سكاريا شمالي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، هو المسؤول عن شؤون التعليم في مناطق سيطرة التنظيم، وذلك بعملية أمنية بولاية سكاريا شمال غربي تركيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الداخلية التركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "تم إلقاء القبض على نائب وزير التعليم المزعوم في تنظيم داعش، ويحمل الجنسية الأردنية".

وأشارت إلى أن "أجهزة الأمن ألقت القبض على المسؤول في داعش بولاية سكاريا شمال غربي البلاد"، موضحة أنه قد عمل "نائبا لوزير التعليم في تنظيم داعش"، وكان مسؤولاً عن جميع مؤسسات التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق بين عامي 2014 – 2017".

ولفتت الداخلية التركية إلى أن أجهزة الأمن كشفت أن هذا الشخص قد ارتكب جرائم وحشية بحق الأشخاص الذين أسرهم وقام بتصويرهم ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن سلطات الأمن التركية كثفت في الآونة الأخيرة من حملاتها الأمنية لضبط محاولات تسلل عناصر وقادة من التنظيم الإرهابي نجحوا في التسلل إلى الأراضي التركية.

وتمكنت السلطات من اعتقال العشرات تبين أن غالبيتهم من العراق وسوريا، وقد دخلوا تركيا بطرق غير شرعية بحسب السلطات الرسمية.

تأتي عمليات الأمن التركي على خلفية تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، قبل أيام، ورد به أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) يواصل الاعتماد على ما أسماها "محاور لوجستية" داخل تركيا من أجل تمويله.