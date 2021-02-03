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    الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون

    بدأ بصيانة الجرارات الزراعية…معلومات عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم

    © AFP 2020 / EMMANUEL DUNAND
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    أوردت مجلة "فوربس" الأمريكية معلومات عن جيف بيزوس، الملياردير الأمريكي، الذي حصل على لقب أغنى رجل في العالم عام 2020، وأعلن أمس الثلاثاء، أنه سيتنحي عن منصب المدير التنفيذي لشركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، خلال العام الجاري.

    جيف بيزوس
    © AP Photo / Cliff Owen
    القاعدة التي جعلت من جيف بيزوس أغنى شخص في العالم
    وقالت المجلة الأمريكية إن جيف بيزوس أسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون" عام 1994، في مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتولى منصب مديرها التنفيذي ويمتلك 11.1 في المئة من الشركة.

    وزاد عدد عمال شركته من مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان 2020، بمقدار 175 ألف عامل، وفي أبريل 2020 أعلن أنه سيقدم مساعدات غذائية بقيمة 100 مليون دولار للأمريكيين خلال أزمة وباء كورونا.

    في 2019، طلق زوجته التي تزوجها قبل 25 عاما وتنازل لها عن 25 في المئة من حصته في الشركة، وفي ذات العام حققت الشركة عائدات قيمتها 280 مليار و500 مليون دولار، ووصلت قيمت أرباحها إلى 11 مليار و500 ألف دولار.

    الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون
    © AFP 2020 / SAJJAD HUSSAIN
    الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون

    يمتلك جيف بيزوس شركة فضاء "بلو أوريجن" التي تطور صواريخ فضائية للاستخدام التجاري.

    واحتل جيف بيزوس مراتب مختلفة على قوائم مجلة "فوربس" خلال السنوات الماضية، شملت حصوله على الترتيب الأول على قائمة أغنى 400 أمريكي في 2020، وأغني ملياردير في العالم في 2020، وأفضل القادة المبدعين لعام 2019، كما حصل جيف بيزوس، على لقب أغنى شخصية في كل ولاية أمريكية لعام 2019.

    وجاء تصنيف جيف بيزوس ضمن أقوى 5 شخصيات عالمية في عام 2018، وحل في المرتبة الثانية عام 2017 بين أغنى مليارديرات التكنولوجيا.

    الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون
    © AFP 2020 / MANDEL NGAN
    الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون

    وفي عام 2016، جاء ضمن قائمة "فوربس" لأفضل الشخصيات التي كان لها تأثير عالمي، وهي قائمة تضم رواد أعمال وصل تأثيرهم لملايين البشر حول العالم وأدى إلى تغيير في حياتهم.

    معلومات عائلية عن أغنى رجل في العالم:

    - عمره 57 عاما وتقدر ثروته يوم 3 فبراير/ شباط 2021 بنحو 196 مليار و200 مليون دولار، مصدرها شركة "أمازون" التي أسسها بنفسه.

    - يقيم في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية وحقق ثروته بجهود ذاتية وحصل على تقييم 8 مع 146 شخصا آخرين فيما يتعلق باجتهاده في العمل.

    - طلق زوجته عا م 2019، ولديه 4 أطفال، وحصل على بكاليريوس العلوم والآداب من جامعة برينستون الأمريكية.

    - كان يعمل في إصلاح الجرارات بمزرعة والده خلال الإجازة الصيفية خلال شبابه.

    - يؤمن جيف بيزوس بأهمية المحاولة ويعتبر أن الفشل هو المادة الخام لصناعة النجاح.

    تنحي رجل أثر في ملايين البشر حول العالم

    وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، إن الشركة أعلنت، يوم الثلاثاء 2 فبراير/ شباط 2021، أن جيف بيزوس، سيتنحى عن المنصب الذي ظل فيه لنحو 30 عاما، مشيرة إلى أن "أندى جاسي، الذي يدير أعمال الحوسبة السحابية في أمازون، سيحل محله".

    ومن المقرر أن يتولى بيزوس منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وهو ما يسمح له بتوفير الوقت اللازم للتركيز على مشروعات أخرى، من بينها شركة استشكاف الفضاء "بلو أوريجين".

    أغنى مليارديرات صناعة الدواء والأجهزة الطبية في العالم
    © Sputnik
    أغنى مليارديرات صناعة الدواء والأجهزة الطبية في العالم

     

     

     

     

     

     

    انظر أيضا:

    جيف بيزوس يعلن أسباب تنحيه وأندي جاسي يخلفه في منصب المدير التنفيذي لـ "أمازون"
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    جيف بيزوس يخسر مليارات الدولارات في يوم واحد
    جيف بيزوس يتنحى عن منصبه وأمازون تعلن مبيعات خرافية
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