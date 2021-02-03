ماريو دراغي يقبل تكليف الرئيس الإيطالي له بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإيطالي سيرغير ماتاريلا، اليوم الأربعاء، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة "آنسا" الإيطالية بأن الرئيس سيرغيو ماتاريلا كلف دراغي بتشكيل الحكومة، وأن الأخير أعلن "احتفاظه بحق قبول التكليف".

وبينت أن دراغي من المنتظر أن يعقد مباحثات مع الأحزاب الإيطالية للتبين مما إذا كانت حكومته ستحظى بأغلبية في البرلمان.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية السابق جوزيبي كونتي قد قدم استقالته رسميا إلى رئيس البلاد سيرغيو ماتاريلا، الثلاثاء الماضي.

جاءت استقالة كونتي، بعد إعلانه بساعات عن نيته تقديمها في ظل مساعيه لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة برلمانية أكبر.