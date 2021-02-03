مصدر: أكثر من 300 مليون هندي قد يكونوا أصيبوا بـ "كوفيد-19"

قال مصدر مطلع على مسح حكومي للأجسام المضادة إن نحو ربع سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن العدد الفعلي للإصابات هناك يزيد بكثير عن الحصيلة الرسمية.

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة مؤكدة بـ "كوفيد-19" وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن المسح يشير إلى أن عدد الحالات الفعلي في الهند قد يكون تجاوز 300 مليون.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة وأجرى المسح إنه سيعرض نتائجه في مؤتمر صحفي غدا الخميس. وامتنع المصدر عن ذكر اسمه قبيل الإعلان الرسمي.

وخلص مسح أجرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع إلى أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال رئيس شركة ثيروكير تكنولوجيز للفحوص لـ "رويترز" الأسبوع الماضي إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند كشفت أن 55 بالمئة من السكان قد يكونوا أُصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما بين 60 و70 بالمئة على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى.

وسجلت الهند 11039 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ورصدت 110 وفيات جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 154596. وانخفضت الإصابات والوفيات بشدة منذ ذروة شهدها البلد في منتصف سبتمبر أيلول عندما كان يسجل نحو 100 ألف إصابة يوميا.