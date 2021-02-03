وفاة ما لا يقل عن 735 صحفيا في العالم بسبب "كوفيد-19"

جنيف – سبوتنيك . وجاء في بيان المنظمة، وهي منظمة غير ربحية: "من بين 735 صحفياً توفوا بسبب "كوفيد -19" منذ 1 آذار/ مارس 2020، مات معظمهم - 375 - في أمريكا اللاتينية. تليها آسيا بـ 148 وفاة، ثم أوروبا بـ137 وفاة، فأمريكا الشمالية (39) وإفريقيا (36) .

وأشير إلى أن لدى المنظمة بيانات عن 63 دولة. ومؤخراً تزايد عدد ضحايا الفيروس. لذلك، في الشهر الأول من العام الجديد، توفي 133 صحفياً. من بين هؤلاء، يوجد أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن "كوفيد -19"، داخل البرازيل والمكسيك. ما يقرب من نصف المتوفين هم أشخاص فوق سن الستين.

وعلى مدار 11 شهراً من الوباء، تم تسجيل أكبر عدد من وفيات الصحفيين بسبب "كوفيد -19"، داخل بيرو (95)، من بين الدول الأوروبية، وهي أعلى وفيات في إيطاليا (44). وفي روسيا توفي 12 موظفاً إعلامياً بسبب الفيروس وذلك منذ آذار/مارس من العام الماضي، في الولايات المتحدة 38، و في المملكة المتحدة 22، و في أوكرانيا 14 صحفياً.