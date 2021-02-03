باراك أوباما يفاجئ عددا من الشباب خلال اجتماع عبر "زووم"... فيديو

قال أوباما، فور ظهوره عبر التطبيق، "إنهم كان يريدون المجيء بشخص آخر ولكن تعذر عليهم ذلك فحللت مكانه".

وأضاف أنه حضر اللقاء؛ لأنه يريد أن يقدم الدعم لمتاجر الكتب التي تعود للأمريكيين الأفارقة المستقلين، بالإضافة إلى فضوله لمعرفة الأشقاء الذين أطلقوا على متجرهم بـ"The Very Smart Brothas Book Club".

جرى اللقاء في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن أوباما شارك هذا الاجتماع الافتراضي، مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال أوباما، إنه "ينظر إلى الأمور على المدى البعيد وليس على المدى القصير"، عندما تم سؤاله عن سر تفاؤله على الرغم مما يمر به العالم من أزمات.

ووجهت إحدى المشاركات سؤالا لأوباما عن إطلالة زوجته ميشال يوم تنصيب الرئيس جو بايدن، فأجاب: "لا أدري ما المشكلة مع إطلالة ميشال وحزامها"، موضحا "لقد سألتها عن ذلك خلال العشاء في الليلة التالية، وقلت لها: "اسمعي حبيبتي أنت رائعة وأنا أدرك تماما أنك أيقونة موضة ولكن هل كان شعرك مختلفاً؟ لأنني لم أجد شيئاً مختلفاً".