الخامنئي: الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد ايران

قال علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، إن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد بلاده.

وأكد الخامنئي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن "بلاده ستزداد قوة يوما بعد يوم".

وأضاف: "الجمهورية ستواصل المضي قدما إلى الأمام رغم المشاكل والعقبات التي يضعها الأعداء".

جاء ذلك خلال "استقباله جمعا من منشدي مناقب أهل البيت بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء"، بنت نبي الإسلام محمد.

وقدم الخامنئي، "تبريكاته بعيد ميلاد فاطمة الزهراء والاحتفال بمناسبة يوم المرأة والأم، وكذلك ذكرى ولادة الإمام الخميني".

وقال: "واجهت فاطمة الزهراء في حياتها العديد من التقلبات والبلاءات والمحن الفريدة، لكنهنا كانت في أعلى المراتب في جميع المجالات".

واعتبر أن "فاطمة والإمام علي وأبناءهما نموذج رائع للأسرة الإسلامية التي يمكن من خلال الاقتداء بها في الرفقة والتعاطف والإخلاص والنضال أن توصل المجتمع الإسلامي إلى الكمال".