الاتحاد الأوروبي: ترخيص استخدام "سبوتنيك V" في أوروبا يكون بناء على بيانات

أكدت مفوضة الشؤون الصحية بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، اليوم الأربعاء، أن ترخيص استخدام اللقاحات المضاد لفيروس كورونا المستجد يكون بناء على المعلومات والبيانات المقدمة لوكالة الأدوية الأوروبية، وهو النهج المتبع مع جميع الشركات المصنعة للقاحات وحتى لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

أمستردام- سبوتنيك. وأوضحت في مؤتمر صحفي حول إمكانية استخدام اللقاح الروسي في دول الاتحاد "جميع اللقاحات تكون بناء على المعلومات والبيانات المقدمة لوكالة الأدوية الأوروبية، والتي يتم دراستها جيدا قبل منح الترخيص بالاستخدام"، وتابع "هذا النهج متبع مع جميع شركات اللقاحات حتى مع اللقاح الروسي سبوتنيك في".

كما أشارت إلى أن "استخدام هنغاريا للقاح الروسي إجراء للطوارئ وهو مختلف عن مسار المفوضية"، وذلك في وقت قررت هنغاريا العضو بالاتحاد الأوروبي اعتماد استخدام "سبوتنيك V" ضد كورونا في وقت سابق بشكل فردي داخل أراضيها.

ومنحت سلطات الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، لقاح كوفيد-19 "سبوتنيك V" الروسي ترخيص الاستخدام الطارئ في البلاد.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز غاتيل، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي تم التصريح به من قبل هيئة الرقابة الصحية المكسيكية، لاستيراده واستخدامه في حالات الطوارئ".

ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية، ثم أجازت روسيا في أواخر ديسمبر من العام الماضي تلقيح من هم فوق الـ 60 بلقاح "سبوتنيك V".