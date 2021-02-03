أدرعي ينفي إصابة طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان

نفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إصابة طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.

وأكد أدرعي عبر حسابه بموقع "تويتر"،

"خلال نشاط اعتيادي فوق لبنان أطلقت نيران مضادة للطيران باتجاه طائرة يتم التحكم بها عن بعد تابعة لجيش الدفاع دون أن يتم إصابتها حيث واصلت الطائرة مهمتها كالمعتاد".

وندد النشطاء بتصريح أدرعي خلال تعليقاتهم، حيث اتهمه البعض بالكذب، وقال أحد المستخدمين، "نشاط اعتيادي أنك تخترق وتتعدى على سيادة الدولة...". وأضاف آخر، "متى أصبح انتهاك حدود الدول بنشاط اعتيادي؟ ستبقى إسرائيل مجرد عصابة تنتهك القانون الدولي وحقوق الشعوب...".

نشاط إعتيادي فوق لبنان يا أخو إجري ؟

عأساس لبنان لأمّك! — Ali Hammoud (@AliNHammoud) February 3, 2021

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بانفجار طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد.

وقالت وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، إن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشرة ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وتم رصد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق منطقة جزين وقضاء بنت جبيل وفوق مدينة صيدا وشرقها وعلى علو متوسط، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.