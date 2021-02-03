بـ 500 ألف جرعة... باكستان تبدأ حملة تطعيم مواطنيها بلقاح "سينوفارم"

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد لحظات استلام اللقحات الصينية إلى إسلام أباد، في الأول من فبراير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حضر لحظة انطلاق حملة التطعيم، أمس الثلاثاء.
ووافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية، يوم 19 يناير/ كانون الثاني، على لقاح "سينوفارم" الصيني، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وذكرت الهيئة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أن لقاح "سينوفارم"، هو أحد اللقاحين المعتمدين من قبلها، وتم منحه تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته.
Pakistan started its Covid-19 vaccine campaign after receiving about half a million doses of China’s Sinopharm vaccine. pic.twitter.com/AXAnrl9Z5F— SCMP News (@SCMPNews) February 3, 2021
وأشارت الهيئة الباكستانية إلى أن هناك لقاحا تصنعه شركة الأدوية البريطانية – السويدية "أسترازينكا"، حصل أيضا على التفويض في وقت سابق.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان نصف مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 109 آلاف حالة.
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