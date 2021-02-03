بـ 500 ألف جرعة... باكستان تبدأ حملة تطعيم مواطنيها بلقاح "سينوفارم"

بدأت باكستان حملة تطعيم مواطنيها بلقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) خلفت أكثر من 103 ملايين إصابة حول العالم.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إسلام أباد حصلت على نحو نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد لحظات استلام اللقحات الصينية إلى إسلام أباد، في الأول من فبراير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حضر لحظة انطلاق حملة التطعيم، أمس الثلاثاء.

ووافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية، يوم 19 يناير/ كانون الثاني، على لقاح "سينوفارم" الصيني، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وذكرت الهيئة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أن لقاح "سينوفارم"، هو أحد اللقاحين المعتمدين من قبلها، وتم منحه تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته.

Pakistan started its Covid-19 vaccine campaign after receiving about half a million doses of China’s Sinopharm vaccine. pic.twitter.com/AXAnrl9Z5F — SCMP News (@SCMPNews) February 3, 2021

وأشارت الهيئة الباكستانية إلى أن هناك لقاحا تصنعه شركة الأدوية البريطانية – السويدية "أسترازينكا"، حصل أيضا على التفويض في وقت سابق.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان نصف مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 109 آلاف حالة.