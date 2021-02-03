طهران: لولا الدراسات التخصصية لتطلب استيراد اللقاح الروسي المضاد لكورونا يوما واحدا

قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، إنه لولا الدراسات التخصصية التي أجرتها بلاده على لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لكان استيراده من روسيا استغرق "يوما واحدًا".

طهران – سبوتنيك. وأكد واعظي، حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء، أنه

"لو تم شراء لقاح (سبوتنيك V) الروسي بسهولة ومن دون دراسات تخصصية، لكان استيراده استغرق يوما واحدا ولم يطول حتى يومنا هذا".

وأضاف أن "روسيا هي أول دولة في العالم أنتجت لقاحًا ضد كورونا... وشراء اللقاح المنتج فيها كان متاحا لنا منذ البداية، نظرا للعلاقات التي تربطنا بها".

بدوره، أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يستخدم على نطاق واسع في العديد من البلدان.

وأضاف نمكي "إلى جانب ذلك، قرر استيراد لقاح سبوتنيك V من الشركة المنتجة وهناك العديد بدأوا إطلاق تصريحات لا معنى لها، إن سياستنا قائمة على أن اللقاح الذي سوف نستخدمه يجب أن يكون قد تم تسجيله واستخدامه في العديد من البلدان المعروفة والكبيرة في العالم".

وأوضح إن إيران ستستلم 4.2 مليون جرعة من لقاح استرازنيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال شهر شباط/فبراير الجاري.

هذا وأعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل 79 ضحية جديدة لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة 58189 حالة، من بين نحو 1.450 مليون إصابة مسجلة في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، في تصريح صحافي، أن إجمالي الإصابات بفيروس کورونا في البلاد، بلغ مليونا و438 ألف و286 شخصاً، بعد تسجيل 6870 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3838 في العناية المركزة.

وأضافت سادات لاري أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 58189 حالة وفاة بزيادة 79 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الإصابة 9449658 شخصا.

ولفتت لاري إلى أنه لم يبق أي مدينة ضمن الوضع الأحمر (شديد الانتشار للفيروس)، بينما بقيت 18 مدينة في الوضع البرتقالي الأقل انتشارا للفيروس، كما هناك 124 مدينة داخل الوضع الأصفر الأقل انتشارا الفيروس و306 في الوضع الأزرق الذي يعتبر أكثر انخفاضا لانتشار الفيروس بين المدن الإيرانية في البلاد.