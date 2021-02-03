ماذا قال جونسون عن الكابتن توماس مور؟

نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي، بشأن المحارب البريطاني الكابتن توماس مور، الذي توفي عن عمر يناهز 100 عام بسبب فيروس كورونا.

وعلق جونسون، في التغريدة التي ضمت صورة مور، "الليلة في السادسة مساءً سنصفق لتكريم مسيرة الكابتن توم مور، وجميع العاملين الصحيين الذين خصهم لجمع التبرعات".

وتوفي المحارب البريطاني المخضرم توماس مور، بعد أن جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني لمساعدة خدمة الصحة الوطنية.

Tonight at 6pm we will clap to honour the life of Sir @CaptainTomMoore and all those health workers who he recognised with his fundraising.#ClapForCaptainTom pic.twitter.com/cPLpjXmJ6k — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 3, 2021

وفي وقت سابق، أعلنت هانا، ابنة مور، أن والدها دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت عائلة مور أن المحارب المخضرم كان قد خطط لجمع ألف جنيه لمساعدة الأطباء، لكن مبادرته حظيت بدعم المواطنين العاديين والمشاهير، بفضلها تم جمع ملايين الجنيهات. في وقت لاحق، قامت الملكة إليزابيث الثانية بمنحه لقب فارس.