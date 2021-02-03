روحاني: الطاقات الاقتصادية لدى إيران والعراق من شأنها رفع التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الطاقات الاقتصادية لدى إيران والعراق من شأنها رفع التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار.

وأكد روحاني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي في شؤون العراق.

وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات نقلتها الرئاسة الإيرانية، على أن طهران ترحب بترسيخ العلاقات الثنائية مع بغداد.

وعلى صعيد آخر أعرب روحاني عن أمله في أن تدرك إدارة بايدن أن وجودها في المنطقة يضر بالأمن، داعيا إياها إلى إعادة النظر في تلك السياسة.

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد لن تنسى الدعم الإيراني، وأنها ستتابع بإصرار ملف خروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.