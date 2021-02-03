إسرائيل تتيح لقاحات كورونا لجميع السكان اعتبارا من الغد

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مشيرة إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها ستتيح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لكل سكانها.

ولفتت الوكالة إلى قول متحدث باسم أحد صناديق الرعاية الصحية في إسرائيل، إنه "تلقى رسالة من الوزارة حول هذه الأمر"، مشيرة إلى أن اللقاحات متاحة حاليا في إسرائيل لكل من يبلغ من العمر 35 عاما فأكثر.

وحصل أكثر من 3 ملايين شخص على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو 1.9 مليون شخص على الجرعتين، ورغم ذلك فإن إسرائيل لا تزال تسجل أعدادا مرتفعة من الإصابات، بحسب الوكالة التي أشارت إلى تسجيل 7919 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس الثلاثاء.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 103 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.