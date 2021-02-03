استطلاع إسرائيلي: غانتس خارج الكنيست

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع رئيس حزب "أزرق أبيض" خارج الكنيست لعدم تجاوزه نسبة الحسم.

نشر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، استطلاعا للرأي، تبين من خلاله أن 6 أحزاب تعتزم خوض انتخابات الكنيست، في آذار/ مارس المقبل، لن تتجاوز نسبة الحسم، على رأسها حزب "أزرق أبيض"، الشريك الأساسي في الائتلاف الحاكم الحالي في إسرائيل.

وأكد الموقع العبري أن استطلاع الرأي الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع تقديم الأحزاب كلها لقوائمها المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة للكنيست، المقررة في 21 مارس/ آذار المقبل، إلى لجنة الانتخابات المركزية، في عملية تنتهي غدا.

وحسب الاستطلاع، سيحصل حزب "الليكود" الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، على 31 مقعدا، يليه حزب "يوجد مستقبل/يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ويحصل على 18 مقعدا، ثم يحل حزب "أمل جديد"، برئاسة غدعون ساعر، ثالثا بالوصول إلى رئاسة الحكومة، ويحصل على 15 مقعدا.

وحصل حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، على 12 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد، مع الإشارة إلى أنه يرجح ألا تخوض تلك القائمة المشتركة، الانتخابات بتركيبتها الحالية المؤلفة من أربعة أحزاب.

وكانت الخلافات بين نتنياهو وغانتس قد دفعت إلى الدعوة لإجراء انتخابات للكنيست، في وقت حّل البرلمان الإسرائيلي نفسه، وأجبرت البلاد على الدخول في انتخابات رابعة خلال عامين فقط، وهي الانتخابات رقم 24، والمقرر إجراؤها في الواحد والعشرين من مارس المقبل.