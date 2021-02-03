وكالة: البنتاغون يطلق "إشارة قوية" للتهدئة مع طهران

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الأربعاء 3 فبراير/شباط، إن الولايات المتحدة لا تخطط إرسال حاملة طائرات، بدل تلك المنسحبة من الخليج، فيما وصف بأنه "إشارة قوية للتهدئة مع طهران".

وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "نعلن بالطبع مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز، من الخليج بعد 9 أشهر من الانتشار".

وتابع المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "حاملة نيميتز، تغادر منطقة المسؤولية القيادة المركزية، التي تغطي الشرق الأوسط بأكمله".

وكانت حاملة الطائرات قد انتشرت في سبتمبر/أيلول، لمراقبة تحركات إيران، وردع طهران عن أي اعتداء على القوات الأمريكية في المنطقة.

وأشار كيربي خلال إيجاز صحفي إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن "يعتبر أن لدينا تواجدًا قويًا بدرجة كافية في الشرق الأوسط، للرد على أي هجوم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان رحيل هذه القوة البحرية إشارة استرضاء لإيران، شدد الناطق باسم البنتاغون على أن "الوزير كان يدرس البيئة الجيواستراتيجية عندما وافق على سحب حاملة الطائرات".

لكنه أضاف أن الحركة تمليها أيضًا المدة الطويلة بشكل استثنائي، لهذا الانتشار وضرورة الحفاظ على السفن.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان سيتم استبدال نيميتز بحاملة طائرات أخرى في الخليج. وقال فقط "نحن نقيم باستمرار مستوى التهديد. نحاول باستمرار الرد على هذا التهديد بالقدرات المناسبة".

وأكملت نيميتز بالفعل انتشارًا طويلًا بشكل استثنائي لمدة 270 يومًا، أولاً في منطقتها الأصلية في المحيط الهادئ ثم في الشرق الأوسط، حيث عبرت في الخليج وقبالة الصومال أثناء انسحاب القوات الأمريكية من هذه البلدان.

ويريد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة إلى اتفاق 2015، الذي كان من المفترض أن يمنع طهران من حيازة أسلحة ذرية، والذي انسحب منها سلفه دونالد ترامب في 2018.