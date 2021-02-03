بوابات كشف المعادن تثير أزمة داخل الكونغرس وغرامة 5 آلاف دولار لمن يرفض المرور منها

أثارت بوابات كشف المعادن أزمة داخل الكونغرس الأمريكي، مما دفع مجلس النواب للتصويت على قرار بفرض غرامة على من يرفض المرور عبرها.

ذكرت ذلك شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن مجلس النواب أقر، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية على أي عضو من أعضائه إذا رفض المرور عبر تلك البوابات التي تم تثبيتها على أبواب الكونغرس إثر حادث اقتحامه في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن قرار فرض الغرامة أقره 216 عضوا بينما رفضه 210 من الأعضاء، مشيرة إلى أنه يسمح لمسؤولي الأمن في المجلس بفرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار لمن يرفض الالتزام بالإجراءات الأمنية المتبعة عند دخول المجلس.

وبحسب الشبكة، فإن هذه الغرامة تم إقرارها لمن يرتكب هذه المخالفة لأول مرة، بينما تتضاعف إلى 10 آلاف دولار لمن يكرر ذات الخطأ أكثر من مرة.

House votes to fine lawmakers who refuse to walk through metal detectors https://t.co/WTZmx1gjZh — CBS News (@CBSNews) February 3, 2021

وقالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، عقب التصويت على القرار، إنه "لشيء محزن أن يتم اللجوء إلى لوائح المجلس الداخلية لفرض الغرامات على الأعضاء الذين يرفضون العبور عبر البوابات المعدنية"، مضيفة: "لكن أعضاء المجلس يجب أن يشعروا بالأمان".

يذكر أن العاصمة واشنطن شهدت حالة من التوتر بعد أن أدى تجمع حشود مؤيدي ترامب في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى اقتحام مجموعة من المحتجين لمبنى الكابيتول، تسبب في وقوع إصابات ووفيات.

وتم إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في التحريض على العنف، فيما نفى ترامب، في ذلك الحين، ارتكاب أي مخالفات وأكد أنه حث دائما أنصاره على "البقاء مسالمين".