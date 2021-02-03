ظريف يعلن عن "انتصار آخر" لإيران

وكتب ظريف في تغريدة، "رفضت محكمة العدل الدولية للتو جميع اعتراضات أمريكا الأولية فيما يخص القضية التي رفعتها إيران بشأن العقوبات الأمريكية غير القانونية".

وتابع الوزير، "هذا انتصار قانوني آخر لإيران بعد الأمر الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018 (أمرت محكمة العدل الدولية أمريكا في هذا التاريخ برفع العقوبات عن إيران)".

The @CIJ_ICJ just dismissed all US preliminary objections in the case brought by Iran over unlawful US sanctions. Another legal victory for Iran following 3 Oct. '18 Order. Iran has always fully respected int'l law. High time for the US to live up to 𝙞𝙩𝙨 int'l obligations. — Javad Zarif (@JZarif) February 3, 2021

وخلص ظريف، "لطالما احترمت إيران القانون الدولي احتراماً كاملاً، والآن حان الوقت لأن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها الدولية".

وجاءت تصريحات ظريف بعد إعلان محكمة العدل الدولية، إن "العقوبات الأمريكية على إيران، تُخل بالتزامات واشنطن باتفاقية الصداقة بين البلدين عام 1955​​​"، وتنظر المحكمة في الوقت الحالي إلى طلب إيران بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها استنادا إلى هذه الاتفاقية.

ورفضت المحكمة بالإجماع الاعتراضات الأمريكية لعدم اختصاصها النظر في الخلاف بين واشنطن وطهران​​​​​​. وشددت على أنها "مخولة في البت بقضية العقوبات الأمريكية على إيران".