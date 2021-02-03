الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد "ستارت 3"

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والحد منها بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الأمن الدولي والأوروبي على حد سواء.

"يرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة لتمديد "ستارت – 3" لمدة خمس سنوات إضافية. يولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لهذه المعاهدة مع الأخذ في الاعتبار أهميتها الرئيسية للأمن الدولي والأوروبي".

بروكسل - سبوتنيك . وجاء في بيان الاتحاد على لسان رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل:

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى مزيد من التخفيضات بالترسانات النووية لأكبر قوتين نوويتين، روسيا والولايات المتحدة، مشدداً على أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى الحفاظ على عمليات مراقبة التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيزها... ونحث على السعي لمزيد من التخفيضات في ترسانتيهما النووية (الروسية والأمريكية)".

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة، اليوم الموافق 3 شباط/ فبراير، المذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد "ستارت – 3".

جدير بالذكر أن المعاهدة تم تمديدها دون تغييرات وإضافات، ولمدة خمس سنوات، حتى 5 شباط/ فبراير 2026.