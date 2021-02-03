الإعلان عن تطعيم 10 ملايين شخص في بريطانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، اليوم الأربعاء، عن تلقي 10 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد.

وقال جونسون عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "من الرائع أن 10 ملايين شخص قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة".

وشكر رئيس الوزراء العاملين قائلا، "أود أن أشكر جميع من ساهم في تحقيق ذلك".

من جانبه قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، معلقا على تطعيم 10 ملايين شخص، "هذا معلم بالغ الأهمية لجهودنا الوطنية في مكافحة الفيروس".

10 MILLION people have now received their first dose of the COVID vaccine.



This is a hugely significant milestone in our national effort against this virus.



Every jab makes us all a bit safer - I want to thank everyone playing their part pic.twitter.com/oGGG5I11o9 — Matt Hancock (@MattHancock) February 3, 2021

وتسعى بريطانيا إلى تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والأشخاص المعرضين للخطر، والمسعفين والعاملين في مجال الرعاية بحلول منتصف فبراير/ شباط.

وأظهرت بيانات حكومية أن 10.021.471 شخصا قد تلقوا الجرعة أولى، بينما تلقى 498.962 شخصا الجرعة الثانية.

وكانت بريطانيا أول دولة تسجل اللقاحات التي طورتها شركتي "فايزر-بيونتيك" و"جامعة أكسفورد-أسترازينيكا".