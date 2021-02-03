وزير الدفاع الإيراني: حققنا إنجازات هائلة في الصناعات الجوية

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إنه رغم الحظر المفروض على بلاده، فقد حققت إنجازات هائلة في الصناعة الجوية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن حاتمي، أن بلاده حققت خلال الأعوام الأخيرة إنجازات جيدة وتوصلت إلى منتوجات جيدة بفضل جهود شباب البلاد وخبراء الصناعة الجوية.

ومن بين ما ذكره حاتمي بشأن إنجازات إيران، المقاتلة الخفيفة "كوثر"، والمقاتلة التدريبية المتطورة "ياسين"، ومختلف أنواع المروحيات والطائرات المسيرة التي تسعى إيران للارتقاء بالتكنولوجيا المستخدمة فيها.

وأشار في تصريح له، اليوم، على هامش المعرض الدولي للصناعات الجوية المقام في الهند، إلى أن هذا المعرض الدولي مؤشر على أن الهند بدأت حركة جادة وتكنولوجية في هذا المجال، وهي تستفيد في هذا السياق من قدراتها والقطاع الخاص في مسار تحقيق المنجزات الباهرة.

وقال العميد حاتمي:

هنالك آفاق جيدة أمام الصناعة الجوية الإيرانية بهمم وجهود خبراء إيران الإسلامية ونأمل بالتحرك على وجه السرعة نحو التكنولوجيا المتطورة.