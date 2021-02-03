تسجيل
17:30 GMT03 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    محكمة العدل الدولية

    حيثيات انتصار إيران "القانوني" على أمريكا في محكمة العدل الدولية

    © AP Photo / Peter Dejong
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103576/60/1035766088_0:270:5184:3186_1200x675_80_0_0_d82b1668d3c8c991dc995cc8ec130993.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102031047999017-%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    أوردت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حيثيات قرارها الصادر برفض الاستئناف الأمريكي ضد قرار المحكمة بشأن إيران، وهو ما وصفته طهران بـ"الانتصار القانوني".

    قبلت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما أوردته على موقعها الرسمي، النظر في دعوى إيران ضد الولايات المتحدة على خلفية انتهاك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955.

    وطالب الجانب الأمريكي برفض الشكوى موضحًا أن طهران تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

    وجاء في القرار: "من وجهة نظر المحكمة، لا توجد ظروف استثنائية من شأنها، أن تبرر اعتبار استئناف إيران غير مقبول... وترى المحكمة، أنه ينبغي رفض الاعتراضات، التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن مقبولية الشكوى".

    الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال خطابه بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 8 مايو/ أيار 2018
    © AP Photo / Iranian Presidency Office
    مفاجأة بشأن شكوى إيران ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية

    وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، صوتت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على رفع عقوبات واشنطن عن الأدوية والمواد الطبية والأغذية والطيران من إيران. بعد هذا القرار الصادر عن محكمة لاهاي، قررت الولايات المتحدة إنهاء معاهدة الصداقة لعام 1955 مع إيران.

    ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اعتراضا أمريكيا يدعي عدم اختصاصها بالنظر في دعوى إيرانية حول رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وهو الحكم الذي أثنت إيران عليه واعتبرت أنه يظهر شرعية مطالبها.

    وأكدت المحكمة التابعة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها، وفق نص القرار المنشور على موقعها الإلكتروني، أن من اختصاصها النظر في الدعوى الإيرانية التي تدعو لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب ملفها النووي والصاروخي.

    وأقامت السلطات الإيرانية الدعوى بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهي الدعوى التي اعتبرت المحكمة الدولية أن لها الحق في النظر فيها استنادا إلى اتفاق الصداقة الموقّع بين طهران وواشنطن عام 1955، بحسب ما نشرته صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية.

    ​وردت الإدارة الأمريكية السابقة آنذاك بإلغاء ذلك الاتفاق مع إيران، لكن محكمة العدل الدولية استمرت في نظر الدعوى حتى أصدرت قرارها اليوم.

    وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعد خطيب زاده، في بيان عقب قرار المحكمة "على الرغم من أن الحكم الصادر اليوم عن محكمة لاهاي يتعلق بمرحلة التحقيق، إلا أنه يظهر شرعية مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المرحلة ، وبهذا النجاح ستدخل القضية المرحلة النهائية للبت فيها".

    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة

    فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، أن الحكم "انتصار قانوني لإيران"، مضيفا أن "الوقت قد حان لأن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية".

    واعترضت الولايات المتحدة في وقت سابق على قبول المحكمة الدولية الدعوى الإيرانية معتبرة أن طهران تمثل "تهديدا خطيرا" للأمن الدولي، ولكن تم رفض  تلك الاعتراضات بحسب قرار اليوم من المحكمة، والتي أكدت اختصاصها في تناول الدعوى.

    ومن المنتظر أن تستمر المحكمة في نظر القضية وقد يستغرق الأمر شهورا أو سنوات حتى صدور الحكم النهائي.

    انظر أيضا:

    تركيا: نتمنى عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وأن تتخلص إيران من العقوبات
    أمريكا تؤكد رسميا: إيران باتت قريبة للغاية من امتلاك سلاح نووي
    "تفاوضوا مع إسرائيل والسعودية وليس معنا"... رد قوي من إيران على طلب أمريكا
    إيران تعلن مصير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حال تمسك أمريكا بموقفها
    الاتحاد الأوروبي يتواصل مع أمريكا حول احتمالية رفع العقوبات عن إيران
    الكلمات الدلالية:
    عقوبات أمريكية, أخبار الولايات المتحدة, الولايات المتحدة, إيران, محكمة العدل الدولية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يعمل موظفو شركة وينغكوبتر (Wingcopter) الألمانية الناشئة على طائرة بدون طيار، التي صُممت لتوزيع المنتجات الطبية، بالإضافة إلى لقاحات كوفيد-19، وسط استمرار انتشار كوفيد-19، في فايترشتات بالقرب من دارمشتات، ألمانيا، 2 فبراير 2021
    طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا
    تونس ستطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    تونس تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك