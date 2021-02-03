الصين ترد على دعوات مقاطعة أولمبياد بكين الشتوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الأربعاء، إن الدعوات، التي أطلقتها جماعات حقوقية لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها سلطات البلاد، دعوات غير مسؤولة.

بكين- سبوتنيك. وقال وانغ فى مؤتمر صحفى دورى: "في غضون ذلك، يجب أن أشير إلى أنه من غير المسؤول للغاية أن تحاول بعض الأطراف تعطيل، والتدخل، وتخريب التحضير لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية وإقامتها لخدمة مصالحها السياسية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه "لن تحظى مثل هذه الإجراءات بدعم المجتمع الدولي"، وأن الصين استعدت بنشاط لأولمبياد بكين وتتمتع بدعم المجتمع الدولي.

وأضاف:

كما قلنا من قبل، ستكون الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في بكين 2022 مساهمة مهمة أخرى تقدمها الصين للحركة الأولمبية. يتطلع جميع عشاق الألعاب الشتوية إلى المشاركة في أولمبياد بكين.

وأردف قائلا: "جميع الأعمال التحضيرية للألعاب جارية على قدم وساق، ونالت اعترافا كاملا من المجتمع الدولي بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، ونحن على ثقة تامة من أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ستكون حدثا رائعا".

في عام 2015، فازت بكين باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 وقد تصبح أول مدينة استضافت الألعاب الأولمبية في الصيف والشتاء. وفقا للجنة الأولمبية الدولية، ستستضيف أولمبياد بكين 109 أحداث في 7 رياضات شتوية.

في 25 يناير/ كانون الثاني، أخبر الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أن الصين ستنجح في استكمال جميع الأعمال التحضيرية في الوقت المحدد، لضمان إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بنجاح.