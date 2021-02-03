"الناتو" يحذر من التعاون بين روسيا والصين... "يمكن أن يضر بأوروبا وحلفائها"

قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن أمريكا وحلفاءها الغربيين يشعرون بقلق متزايد إزاء تنامي التعاون بين روسيا والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف تود والترز، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، للصحفيين إن التعاون المتزايد "يوحي بالفعل بظهور شراكة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع أن الهدف من الشراكة هو تعزيز المصالح المشتركة وأن "هذا التعزيز يمكن أن يضر بأوروبا والدول المناظرة والمحيطة بها. نحن يقظون للغاية فيما يتعلق بهذا التعاون المتزايد".

وضعت وزارة الدفاع الأمريكية "مجابهة الصين وروسيا" في صميم استراتيجيتها منذ عام 2018، على الرغم من أن الإنفاق الدفاعي الأمريكي يفوق إنفاق موسكو وبكين.

في عام 2018 أجرت الصين وروسيا أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما بمشاركة 300 ألف جندي روسي. وفي عام 2019، أطلق البلدان مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من سيبيريا إلى شمال شرق الصين لمدة 30 عاما.

صعدت القوات الجوية الأمريكية من مهماتها للقاذفات الاستراتيجية في القطب الشمالي في الأشهر الأخيرة، كجزء من استراتيجيتها الأوسع للبنتاغون لمواجهة روسيا والصين في المنطقة.

انتقدت روسيا استمرار النشاط العسكري للنرويج ومن قبل حلفائها في "الناتو"، قائلة إن مثل هذه الأنشطة تزيد التوترات في أوروبا وتشكل تهديدا للسلام في منطقة القطب الشمالي.