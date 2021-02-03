تسجيل
19:58 GMT03 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مختبر ووهان

    زيارة غامضة للمحققين الدوليين إلى مختبر ووهان "محور مؤامرة كورونا"

    © AP Photo / HECTOR RETAMAL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104539/22/1045392273_0:238:3049:1952_1200x675_80_0_0_5f2cf0a4000e04048bc8fb97e815138b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102031047999951-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تفقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مختبر ووهان الصيني، الذي تكهن بعض مسؤولي إدارة ترامب بأنه قد يكون مصدر فيروس كورونا، وكان اسمه حاضرا أغلب نظريات المؤامرة عن الجائحة.

    غرد بيتر داسزاك، أحد الخبراء، قائلا إن الفريق عقد "اجتماعا مهما للغاية اليوم مع الموظفين" وأجرى "مناقشة صريحة ومفتوحة".

    ومع ذلك، قلل كبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك أعضاء الفريق، من فرص العثور على إجابات نهائية في الرحلة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

    مختبر
    © Photo / CC0
    مختبر ووهان... المنشأة الأكثر إثارة للجدل والخوف في العالم الآن

    تأتي هذه الرحلة بعد أشهر من ضغط الولايات المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في كيفية تفجر المرض إلى جائحة مرة كل قرن. في واشنطن العام الماضي، روج الرئيس – آنذاك - دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته، لنظرية أن

    الفيروس قد تسرب من مختبر ووهان شديد الحراسة، لكن دون تقديم أي أدلة ملموسة.

    خلال زيارة الفريق الدولي للمختبر، تتبع المراسلون الخبراء حتى المنشأة شديدة الحراسة، ولكن كما هو الحال مع الزيارات السابقة، لم يتمكنوا من الوصول المباشر إليهم، وتم تقديم تفاصيل ضئيلة عن مناقشاتهم وزياراتهم حتى الآن، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

    ووقف حراس أمن يرتدون زيا عسكريا أو ملابس مدنية على طول المدخل الأمامي لبوابة المنشأة، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى البدلات الواقية التي ارتداها أعضاء الفريق، الثلاثاء، خلال زيارة لمركز أبحاث أمراض الحيوان. غادر الفريق بعد نحو 3 ساعات دون التحدث إلى الصحفيين.

    بعد أسبوعين في الحجر الصحي، قام فريق منظمة الصحة العالمية الذي يضم خبراء في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة من 10 دول بزيارة المستشفيات والمعاهد البحثية وسوقا تقليدية مرتبطة بالعديد من الحالات الأولى على مدار الأيام الستة الماضية.

    صورة مجهرية إلكترونية لعينة من مريض، لجزيئات فيروس SARS-COV-2، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19.
    © REUTERS / NIAID-IRF
    تفكيك مؤامرة كورونا... ما حقيقة تورط مختبر ووهان و"فايزر" مع أثرياء أمريكا لنشر الوباء

    وجاءت زيارتهم بعد شهور من المفاوضات، حيث تسعى الصين للاحتفاظ برقابة صارمة على المعلومات حول تفشي المرض والتحقيق في أصوله، فيما اعتبره البعض محاولة لتجنب اللوم عن أي خطوات خاطئة في استجابتها المبكرة.

    قام معهد ووهان لعلم الفيروسات، أحد أكبر مختبرات أبحاث الفيروسات في الصين، ببناء أرشيف للمعلومات الجينية حول الفيروسات التاجية التي يعد مصدرها الرئيسي هو الخفافيش، بعد وباء عام 2003 لمتلازمة الجهاز التنفسي الحاد الوخيم.

    وأدى ذلك إلى مزاعم غير مثبتة بأنه قد يكون له صلة بالانتشار الأصلي لجائحة "كوفيد 19" الحالية، والتي اندلعت في بادئ الأمر في مدينة ووهان أواخر عام 2019.

    أنكرت الصين بشدة هذا الاحتمال وشجعت أيضا نظريات غير مثبتة بأن الفيروس قد يكون نشأ في مكان آخر أو حتى تم إحضاره إلى البلاد من الخارج مع واردات من المأكولات البحرية المجمدة الملوثة بالفيروس، وهي فكرة رفضها العلماء والوكالات الدولية.

    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020
    © AP Photo / Ahn Young-joon
    مواد سامة تقتل الكثيرين... ما حقيقة تحرك الحكومات ضد "مؤامرة الصحة العالمية"

    نائبة مدير المعهد هي شي جينجلي، عالمة الفيروسات التي عملت مع داسزاك لتعقب أصول فيروس "سارس" الذي نشأ في الصين وأدى إلى وباء عام 2003.

    تعاونت جينجلي على نطاق واسع مع صحفيين أكاديميين وعملت على فضح النظريات التي تبنتها إدارة ترامب السابقة ومسؤولون أمريكيون آخرون بأن الفيروس إما سلاح بيولوجي أو "تسرب" من المختبر.

    من المحتمل أن يستغرق تأكيد منشأ الفيروس سنوات. عادة ما يتطلب تحديد الخزان الحيواني لتفشي المرض بحثا شاملا، بما في ذلك أخذ عينات من الحيوانات والتحليل الجيني والدراسات الوبائية. أحد الاحتمالات هو أن صيادا للحيوانات البرية ربما نقل الفيروس إلى التجار الذين حملوه إلى ووهان.

    انظر أيضا:

    بعد 9 أشهر من الجائحة... الصحة العالمية والصين تستعدان للتحقيق في "نشأة كورونا"
    وفاة ما لا يقل عن 735 صحفيا في العالم بسبب "كوفيد-19"
    "جزء من التاريخ نحتاج لإعادة بنائه".. الصحة العالمية ترغب في التحقيق بأصل نشأة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, الصين, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يعمل موظفو شركة وينغكوبتر (Wingcopter) الألمانية الناشئة على طائرة بدون طيار، التي صُممت لتوزيع المنتجات الطبية، بالإضافة إلى لقاحات كوفيد-19، وسط استمرار انتشار كوفيد-19، في فايترشتات بالقرب من دارمشتات، ألمانيا، 2 فبراير 2021
    طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا
    تونس ستطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    تونس تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك