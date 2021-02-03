الأمم المتحدة ترحب بالأنباء حول فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا

رحبت الأمم المتحدة بالأنباء عن الفعالية العالية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، وذلك في تعليق الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وسبق أن نشرت مجلة "لانسيت" العلمية نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" والتي تؤكد سلامتها وفعاليتها، وتشير إلى أن فعالية اللقاح بلغت 91.6 بالمئة وأنها تحمي بشكل كامل من الحالات الصعبة للإصابة.

وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نرحب بهذه الأنباء حول لقاح آخر، ونحي العلماء في جميع دول العالم الذين أدوا عملا مثلها العام الماضي".

وفي رد على سؤال حول إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيستفيد من عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب عن استعداده لتقديم اللقاح الروسي إلى المنظمة مجانًا، أشار دوجاريك: "ما زلنا في نقاش مع منظمة الصحة العالمية، لأننا سنتمكن من قبول لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية".

بدورها أكدت مفوضة الشؤون الصحية بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، اليوم الأربعاء، أن ترخيص استخدام اللقاحات المضاد لفيروس كورونا المستجد يكون بناء على المعلومات والبيانات المقدمة لوكالة الأدوية الأوروبية،والتي يتم دراستها جيدا قبل منح الترخيص بالاستخدام، وهو النهج المتبع مع جميع الشركات المصنعة للقاحات وحتى لقاح "سبوتنيك V" الروسي.