الإمارات تمنح جائزة "زايد للأخوة الإنسانية" لغوتيريش والمغربية لطيفة ابن زياتين

منحت الإمارات العربية المتحدة جائزة "زايد للأخوة الإنسانية" إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والناشطة الفرنسية المغربية لطيفة ابن زياتين.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء "ماب إكسبريس" فقد منحت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، جائزة "زايد للأخوة الإنسانية" لعام 2021 لكل من:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والناشطة في مجال العمل المجتمعي والإنساني الفرنسية- المغربية لطيفة ابن زياتين.

وأكدت اللجنة في بيان أن اختيار هيئة التحكيم لكل من غوتيريش والناشطة ابن زياتين للفوز بالجائزة يأتي نتيجة "لما قدما من أعمال جليلة ومبادرات مؤثرة وفاعلة جاءت منسجمة مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تعد المعيار الأساسي للجائزة".