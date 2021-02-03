أمريكا: سياسة واشنطن "صين-واحدة" لم تتغير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن دعمها لسياسة "صين- واحدة" بشأن تايوان لم تتغير.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي اعتيادي عما إذا كانت الولايات المتحدة ما تزال تدعم هذه السياسة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "نعم... سياستنا لم تتغير"، بحسب رويترز.

يشار إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت في 23 يناير/ كانون الثاني بيانا تضمن دعما قويا لتايوان في مواجهة الضغط العسكري من الصين، لكنه لم يتطرق إلى السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ أمد بعيد تجاه الجزيرة.

وتعد الصين تايوان إقليما تابعا لها وتعتقد أن حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا تسير بالجزيرة نحو إعلان الاستقلال الرسمي، غير أن الرئيسة التايوانية تساي-إينغ وين قالت مرارا إنها دولة مستقلة بالفعل اسمها الرسمي جمهورية الصين.