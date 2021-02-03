البورصة الأمريكية تشهد تقلبات خفيفة على تقارير الشركات والإحصاءات

أفادت بيانات التداول، مساء الأربعاء، بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية شهدت تقلبات خفيفة على خلفية صدور تقارير الشركات الإحصاءات.

واشنطن – سبوتنيك. عند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بـ0.11 في المئة ليصل إلى 30722.61 نقطة.

بينما انخفض مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.02 في المئة إلى 13610.54 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا – بنسبة 0.10 في المئة إلى 3830.08 نقطة.

وكانت تقارير شركتي "أمازون" و"ألفابيت" الشركة المالكة لمحرك غوغل، قد لعبت دورا داعما للأسواق.

كما أن ازداد مؤشر النشاط العملي في قطاع الخدمات الأمريكي قد ازداد في كانون الثاني/يناير حتى 58.7 في المئة مقارنة بـ57.7 في المئة في كانون الأول/ديسمبر.