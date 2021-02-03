إحصاء: عدد من تم تلقيحهم ضد كورونا يفوق عدد المصابين عالميا

كشفت أحدث بيانات عمليات التلقيح ضد مرض كوفيد -19، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين جرى تلقيحهم ضد المرض تجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي اجتاح العالم العام الماضي.

وعلى الرغم من البيانات التاريخية، لما يزال من غير الواضح الوقت الذي سيُستغرق لتطعيم العالم بأكمله، إذ تلقى العديد من الذين تم تطعيمهم جرعة واحدة فقط من الجرعتين المطلوبة، بحسب رويترز.

ووفقا لموقع Our World in Data ومقره جامعة أكسفورد وأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية تجاوز إجمالي التطعيمات الآن 104.1 مليون حالة، وقد تم توزيع ما مجموعه 104.9 مليون جرعة لقاح.

وعلى الرغم من ذلك، ما تزال الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع في 44 دولة ينتشر فيها المرض الذي قتل ما لا يقل عن 2.26 مليون شخص على مستوى العالم.

ويتسابق خبراء الصحة لتحصين أكبر عدد ممكن من التطعيمات في مواجهة المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى.

ويؤكد مركز الابتكار الصحي العالمي التابع لجامعة ديوك الأمريكية أن هناك عمليات شراء عالمية لـ 7.7 مليار جرعة مع 5 مليارات جرعة أخرى قيد التفاوض أو تم حجزها كتوسعات اختيارية للصفقات الحالية.

وتتصدر إسرائيل العالم، بعد أن أعطت جرعات كافية من اللقاح لـ 28٪ من سكانها، على افتراض أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان قد دعا، الثلاثاء، إلى مزيد من التعاون بين الدول لتحقيق التطعيم في جميع أنحاء العالم على النطاق المطلوب لإنهاء الوباء.

وقال في مجلة فورين بوليسي الأمريكية:

"على الرغم من العدد المتزايد لخيارات اللقاحات، فإن القدرة التصنيعية الحالية لا تلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات العالمية".

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إن الدول الغنية التي تتنازع على إمدادات لقاح كوفيد- 19 يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع في الأجزاء الأفقر من العالم، محذرة من أن اكتناز اللقاح "يبقي الوباء مشتعلا".