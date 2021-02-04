الخارجية الإيرانية تصدر بيانا حول أهلية محكمة لاهاي في النظر بشكواها ضد أمريكا

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، بيانا حول قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن أهليتها في النظر بشكوى طهران ضد الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الايرانية: "أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ 3 فبراير 2021 قرارها القاضي بأهليتها في البت بشكوى الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنقضها معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأضاف البيان أنه وفقا للمعتاد قرأ رئيس المحكمة القاضي عبدالقوي أحمد يوسف فقرات مهمة من القرار المذكور حول الطعون التمهيدية للحكومة الأمريكية في الاعتراض على أهلية المحكمة في البت بالشكوى.

وتابعت الخارجية: "لحسن الحظ فأن قرار أهلية المحكمة صدر لمصلحة الحكومة الإيرانية وأن المحكمة برفضها جميع الطعون التمهيدية التي ساقتها الولايات المتحدة، قد أكدت أهليتها للدخول في المرحلة الأساسية للملف لذا فقد تحقق لبلدنا انتصار قانوني باهر في هذه المرحلة من المرافعة".

وأكدت المحكمة التابعة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها، أن من اختصاصها نظر الدعوى الإيرانية التي تدعو لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب ملفها النووي والصاروخي.

وأقامت السلطات الإيرانية الدعوى بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهي الدعوى التي اعتبرت المحكمة الدولية أن لها الحق في النظر فيها استنادا إلى اتفاق الصداقة الموقّع بين طهران وواشنطن عام 1955.