مشروع قانون عقوبات ضد أشخاص روس بسبب نافالني يدخل الكونغرس

أفاد البيان الصحفي لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن مجموعة من أعضاء المجلس أدخلوا الكونغرس مشروع قانون حول فرض عقوبات ضد أشخاص في روسيا بسبب قضية سجن المعارض أليكسي نافالني.

واشنطن – سبوتنيك. ويقترح مشروع القانون على الإدارة الأمريكية تحديد إذا كانت روسيا قد انتهكت قوانين دولية في مجال السلاح الكيميائي. كما يقترح اتخاذ موقف بشأن قتل السياسي المعارض بوريس نيمتسوف.

وفي حال قررت الإدارة أن مسؤولين معينين قد انتهكوا القانون الدولي، يقترح مشروع القانون بفرض عقوبات ضدهم.

هذا وقضت محكمة روسية يوم الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة 3 سنوات ونصف بسبب خرقه شروط الحكم السابق في قضية شركة "إيف روشيه" الفرنسية والذي حكم فيها على نافالني بالسجن مع وقف التنفيذ.

واحتجزت السلطات الروسية، المعارض أليكسي نافالني، في 17 كانون الثاني/يناير الحالي، لدى وصوله إلى البلاد قادما من ألمانيا التي كان يعالج بها، بتهمة انتهاكه قيود حكم قضائي بالسجن مع وقف التنفيذ صادر ضده بتهمة الاحتيال.

يذكر أن المعارض الروسي تعرّض لوعكة صحية في آب/أغسطس الماضي، واتهم نافالني السلطات الروسية بمحاولة تسميمه، إلا أن موسكو نفت ذلك قطعيا.

ونظم أنصار نافالني احتجاجات غير مصرح بها في العاصمة موسكو وبعض المدن الروسية على مدى أسبوعين للمطالبة بالإفراج عنه، وقامت قوات الأمن باعتقال الكثير من المشاركين فيها بتهمة "انتهاك القانون".