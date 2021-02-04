الصحة البرازيلية تجري محادثات مع مصنعي لقاحات كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن خططها إجراء مفاوضات مع مصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من روسيا والهند.

ميخيكو– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "يوم الجمعة ستلتقي وزارة الصحة مع ممثلي معهد غاماليا الروسي، مصنع لقاح "سبوتنيك V"، ومخبر "بهارات بيوتيك" الهندي، مورد لقاح كوفاكسين".

وقد تم اتخاذ قرار إجراء المفاوضات بعد أن وافقت الوكالة الوطنية للرقابة على الصحة، على بروتوكول جديد يسهل إصدار التصريحات للاستخدام الطارئ للأدوية التي تم اختبارها في الخارج، ويلغي ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البلاد.

هذا وسمحت السلطات البرازيلية، الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع الشركة استرازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.