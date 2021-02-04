خبير: ظروف انتشار "كوفيد-19" في سوق ووهان موجودة

أفاد خبير المجموعة الروسية في منظمة الصحة العالمية، نائب مدير شؤون البحوث العلمية في معهد الأوبئة وبيولوجيا الأحياء الدقيقة في سان بطرسبورغ، فلاديمير ديدكوف، بأن سوق ووهان للمأكولات البحرية فيها جميع الظروف التي تسمح بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن هذا لا يعني أن الفيروس قد نشأ هناك.

بكين– سبوتنيك. وقال ديدكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد كنا في السوق. لست على دراية كبيرة بالقواعد الصحية في الصين، لكن بالنظر إلى هذا، وقياسه بتشريعاتنا، بالطبع، السوق بعيد جداً عن الكمال... ليس من الضرورة أن يكون نشأ هناك، ليس هناك أدلة أن الفيروس نشأ هناك ، قد يكون نشأ في مكان آخر، لكن هناك جميع الظروف اللازمة لانتشار الفيروس".

وفحص خبراء الصحة العالمية، الذين يدرسون منشأ جائحة فيروس كورونا، يوم الأحد الماضي، أكبر سوق توزيع أغذية في ووهان الصينية.

يذكر أنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من آذار/مارس 2020.