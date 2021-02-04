الدفاع الباكستانية: مقتل 4 إرهابيين وجنديين اثنين في عملية ضد مسلحين شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، مساء يوم الأربعاء أن أربعة إرهابيين وجنديين اثنين قتلوا في عملية شنها الجيش الباكستاني ضد مسلحين في منطقة شمال وزيرستان القبلية شمال غربي البلاد.

وذكر بيان للجيش أن أربعة جنود أصيبوا أيضا في تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة مير علي الرئيسية في شمال وزيرستان على الحدود مع أفغانستان.

وأوضح الجناح الإعلامي للجيش، وهو مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، أن قوات الأمن رصدت وجود إرهابيين في أحد المجمعات في مير علي "وبمجرد أن طوقت القوات المنطقة، فتح الإرهابيون النار. وخلال تبادل مكثف لإطلاق النار، قُتل أربعة إرهابيين".

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين الذين قتلوا متورطون في عمليات اختطاف لطلب فدية، وعمليات ابتزاز، وشن هجمات على قوات الأمن، وتفجير عبوات ناسفة.

وقد نفذ الجيش الباكستاني سلسلة من العمليات ضد جماعات إرهابية، من بينها حركة طالبان الباكستانية، في شمال وزيرستان خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من تهدئة الأوضاع في الغالب بالمنطقة، إلا أن فلول الجماعات الإرهابية ما زالوا ينجحون في شن هجمات على قوات الأمن.