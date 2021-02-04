إسرائيل تعلن عن فتح باب التلقيح ضد كورونا من 16 عاما وما فوق

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، أن إسرائيل ستبدأ إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا كل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 16 عاما وما فوق.

وجاء إعلان جندلمان من خلال صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "ابتداء من هذا الصباح يستطيع كل مواطن إسرائيلي البالغ 16 عاما وما فوق تلقي لقاح كورونا".

ابتداء من هذا الصباح يستطيع كل مواطن إسرائيلي البالغ 16 عاما وما فوق تلقي لقاح كورونا. الهدف واضح: تطعيم جميع الفئات العمرية ما عدا الأطفال بغية التخلص من جائحة كورونا في أسرع وقت ممكن. روحو اتطعمو!



إسرائيل ستكون إن شاء الله الدولة الأولى في العالم التي ستنتصر على الجائحة.💪🇮🇱 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 4, 2021

وأضاف قائلا: "الهدف واضح: تطعيم جميع الفئات العمرية ما عدا الأطفال بغية التخلص من جائحة كورونا في أسرع وقت ممكن".

وتوجه للإسرائيليين، قائلا: "روحو اتطعمو! إسرائيل ستكون إن شاء الله الدولة الأولى في العالم التي ستنتصر على الجائحة".

وطعمت إسرائيل بالفعل وبشكل كامل أكثر من 6 ستة في المئة من السكان بجرعتي لقاح فايزر/بيونتيك.

وطبقا لأرقام وزارة الصحة فقد تلقى 23 في المئة الجرعة الأولى وتلقى أكثر من ستة في المئة الجرعة الثانية التي تُعطى بعد ما بين 21 و28 يوما من الأولى.

وبعد أسبوع من بدء التطعيم فرضت إسرائيل ثالث عزل عام فيها، والذي يقول مسؤولون إن من الممكن أن تكون هناك حاجة لتمديده حتى فبراير/ شباط.

وتلقي إسرائيل باللائمة على السلالات الأسرع انتشارا والتي نشأت في الخارج في انتكاس محاولاتها لوقف تفشي الفيروس.