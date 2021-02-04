بكين تحقق إنجازا "أخضر" لا مثيل له خلال السنوات الأخيرة

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن العاصمة بكين زادت من مساحاتها الخضراء في المدينة، وذلك في إطار مشروع جعل الصين أكثر خضارا.

ونشرت وكالة "شينخوا" الصينية تقريرا أظهر أحدث الأرقام في قضية زيادة المساحة الخضراء في بكين في السنوات الخمس الماضية.

وبحسب التقرير، أضافت العاصمة بكين 76667 هكتارا لمناطق التشجير الجديدة خلال هذه الفترة و3773 هكتارا من المساحة الحضرية الخضراء.

وارتفع معدل تغطية الغابات من 25 في المئة إلى 30.4 في المئة في المناطق السهلية، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب البستنة والتخضير في بكين.

وكثفت سلطات بكين جهودها لـ "تخضير" المدينة من خلال مشاريع التشجير، حيث تم زرع 54867 هكتارا من الغابات في المناطق السهلية خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020).

وتمت زراعة ما إجماله 24667 هكتارا من الغابات في المناطق السهلية الرئيسية مثل مطار بكين داشينغ الدولي والضاحية الشرقية للمدينة حي تونغتشو.

كما قامت بكين ببناء أكثر من 700 حديقة في السنوات الخمس الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1090 حديقة.