فيديو يرصد مسؤولا يشرب "مطهر اليدين"... ماذا حدث

وقام نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الهندية راميش باوار، في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي، بأخذ جرعة من زجاجة قريبة، كان يعتقد على ما يبدو أن الزجاجة بها ماء، وأخذ منها رشفة كبيرة لكن سارع شخص ما يقف وراءه لتحذيره من أنه يشرب مطهر اليدين.

ولاحظ المسؤول المحلي خطأه على الفور، وبصق المطهر بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم أعطاه أحد الحاضرين زجاجة ماء.