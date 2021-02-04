وزير بريطاني من أصول عراقية: يوجد نحو 4000 سلالة متحورة من فيروس كورونا

ذكر وزير بريطاني أن هناك حاليا نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، لذا يحاول جميع منتجي اللقاحات بما في ذلك فايزر وأسترا زينيكا تحسين لقاحاتهم.

وقال الوزير البريطاني ذو الأصول العراقية ناظم الزهاوي، وهو الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، لمحطة "سكاي الإخبارية": "من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

وأضاف الزهاوي: "تبحث جميع الشركات المصنعة، فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة... هناك نحو 4000 نوع مختلف من كوفيد حول العالم حاليا"، وفقا لـ "رويترز".

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق، أن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان رسميا عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.

ومنذ الرابع من شهر كانون الثاني/يناير، تم فرض إغلاق وطني في بريطانيا، وهو الثالث على التوالي وصارم مثل الأول.