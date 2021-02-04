روحاني يعلق حول "انتصار" إيران على أمريكا في "لاهاي"

علق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على ما وصفه بانتصار بلاده على الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ونقلت قناة "الميادين" عن روحاني، قوله: "انتصارنا في محكمة لاهاي هو نجاح قانوني كبير على الولايات المتحدة".

إيران: الرئيس روحاني: انتصارنا في محكمة لاهاي هو نجاح قانوني كبير على الولايات المتحدة — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) February 4, 2021

وتأتي تصريحات روحاني في أعقاب رفض محكمة العدل الدولية القاطع في لاهاي للاعتراضات الأمريكية على الشكوى التي رفعتها إيران ضد واشنطن.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظرف، هذا الحدث بأنه يعد انتصارا قانونيا كبيرا لإيران، مؤكدا أن الوقت قد حان لكي تفي امريكا بالتزاماتها الدولية، بحسب وكالة "تسنيم".

وكتب ظريف في تغريدته على تويتر: "رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الآن جميع الاعتراضات الأولية الأمريكية على الشكوى التي رفعتها إيران بشأن العقوبات الأمريكية غير القانونية، انتصار قانوني آخر لإيران بعد الحكم الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018".

وأضاف أن "إيران احترمت دائما القوانين الدولية بشكل كامل... لقد حان الوقت للولايات المتحدة أيضا لكي تفي بالتزاماتها الدولية".

من جانبه، قال نيد برايس متحدث الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل بعد قرار محكمة العدل الدولية بتأكيد اختصاصها بنظر دعوى رفعتها إيران ضد واشنطن تطالب فيها برفع العقوبات عن طهران.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي حول القرار: "نحترم بشدة محكمة العدل الدولية لكن نشعر بخيبة أمل بعد قرارها اليوم. واشنطن تختلف مع المحكمة وترى أنها غير مختصة بنظر القضية".