شركة تركية تعلن تبادل الزيارات مع روسيا لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح "سبوتنيك V"

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكوران" التركية لتصنيع المنتجات الدوائية، أوزتورك أوران، أن بلاده ستحصل على ترخيص لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا.

أنطاكيا – سبوتنيك. قال رئيس مجلس إدارة الشركة التي وقعت اتفاقية مع صندوق الاستثمار الروسي بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أنقرة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "لا نستطيع حاليا تحديد موعد لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا قبل الانتهاء من نقل التقنية المتعلقة بإنتاج اللقاح، كما يجب أن ننتهي من الإجراءات اللازمة في وزارة الصحة التركية ونحن على وشك ذلك".

لافتًا إلى أنه سيتم تبادل الزيارات مع روسيا لنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاح الروسي داخل أنقرة، مؤكدا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد موعد إنتاجه.

وأضاف أن "أي موعد نحدده من الآن قد يكون خطأ، لأن الوضع في تركيا والعالم حساس للغاية، كما أن إنتاج اللقاح ونقل التقنية المتعلقة به ليس بالأمر السهل، لذا من السابق لأوانه تحديد موعد بدء عملية إنتاج اللقاح".

وأكد أوران أنه "سيتم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بتركيا"، مضيفا "علينا تسجيل اللقاح في تركيا قبل توزيعه".

وحول حجم الإنتاج المحتمل للقاح الروسي في تركيا، أكد أوران أن بلاده "ستحدد حاجتها أولا إضافة إلى طلبات المستودعات الطبية، كما أن هناك احتمالية تصديره إلى دول أخرى، وهذا الأمر سيتم تحديده لاحقا".

وتابع أن "تركيا استوردت كمية من اللقاح، ولا نعرف الآن الكمية التي ستحتاجها في المستقبل... لذا كمية الإنتاج أمر سيتم تحديده لاحقا وفقا للحاجة... وستكون لدينا القدرة على تصدير اللقاح الروسي".

وقال أوران إنه "فيما يتعلق بنقل تقنية الإنتاج، فسيتم تبادل الزيارات بين روسيا وتركيا حتى الدخول في مرحلة الإنتاج".

وسجلت تركيا أمس الأربعاء، 8102 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 117.