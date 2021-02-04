مسؤول يؤكد إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في الموعد المحدد

كشف المسؤول الأولمبي، جون كوتس، أن إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو ستتم بموعدها المحدد، وذلك في 23 يوليو/ تموز المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية لألعاب طوكيو، جون كوتس، الذي أعلن عن استمرار موعد الألعاب الأولمبية التي ستقام في اليابان.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، في نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، عن تأجيل الأولمبياد الصيفية إلى تموز/ يوليو عام 2021 بسبب الفيروس التاجي.

وكان من المقرر، حسب الموعد الجديد، أن تنطلق الدورة في 24 يوليو/ تموز المقبل، على أن تختتم في التاسع من أغسطس/ آب.