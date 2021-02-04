رئيس البرلمان الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو لتعزيز التعاون بين البلدين

يبدأ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد المقبل، زيارة رسمية إلى روسيا، تعزيزا لعلاقات التعاون بين البلدين.

طهران - سبوتنيك. وقال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الخميس 4 فبراير/شباط: "يزور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على رأس وفد رسمي رفيع المستوى روسيا اعتبارا من 7 الشهر الجاري [فبراير/شباط] إلى 9 من نفس الشهر، وذلك بدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي".

وأضاف جلالي أن "زيارة قاليباف إلى موسكو تأتي كأول زيارة يقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى بلد خارجي، حيث تؤكد هذه الزيارة الأهمية التي يوليها رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للعلاقات مع الدولة الجارة والصديقة روسيا".

وأكد جلالي "أن العلاقات الإيرانية الروسية في تطور دائم في مختلف المجالات بما في ذلك العلاقات البرلمانية، وزيارة قاليباف إلى موسكو ستساعد بالتأكيد على تعميق العلاقات بين طهران وموسكو في مجالات أخرى".

يذكر أن روسيا وإيران تحتفظان بعلاقة تعاون جيدة في عدة مجالات، فمؤخرا قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائه بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، إن العلاقات بين روسيا وإيران لن تعتمد على "أهواء" الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات غير قانونية، مضيفا: "علاقاتنا تتطور بناءً على مصالح دولتين وشعبين، ونحن نبني خططنا دون النظر إلى أي طرف ثالث".

وفي وقت سابق، وصف السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، العلاقات الإيرانية الروسية بأنها "مهمة للغاية واستراتيجية في مجالات كثيرة".